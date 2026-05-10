WRC, Rali de Portugal/PEC21: Robert Virves vence em Fafe, bate Josh Mcerlean por…8.8s

Josh Mcerlean vence em Fafe, foi “chão que deu uva”. Com a forte melhoria das condições do troço, os Rally2 começaram a surgir entre os melhores tempos do troço de Fafe e na verdade, o atual melhor registo já não pertence ao piloto da Ford, mas sim a Robert Virves, que pilota um Skoda Fabia RS Rally2. O estónio deu ‘só’ 8.8 segundos a Josh Mcerlean. Vamos ver se os tempos ainda caem mais ou se no currículo de Virgens ficará um triunfo num dos troços mais famosos da história do Mundial de Ralis, Fafe.

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