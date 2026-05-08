WRC, Rali de Portugal, PEC10: Ogier líder, com pressão de Neuville

Sébastien Ogier (Toyota) terminou o dia na frente, com uma vantagem estreita de 3,7 segundos sobre Thierry Neuville (Hyundai). Sami Pajari ocupa o terceiro lugar (+15,2s), seguido por Oliver Solberg em quarto (+16,4s) — que perdeu a liderança matinal após uma saída de estrada na PEC8, e Elfyn Evans em quinto (+32,5s). Fourmaux chegou a liderar após a PEC4, mas caiu para sexto (+34,3s) devido a uma saída de estrada na PEC8 que teve como consequência furos nos pneus dianteiro e traseiro direitos.

Na M-Sport, todos os pilotos da equipa enfrentaram dificuldades; Jon Armstrong ficou sem direção assistida, Josh McErlean sofreu uma penalização de 50 segundos por atraso na assistência e Mārtinš Sesks perdeu mais de 3 minutos com dois furos na SS10.

O segundo dia de prova terminou com emoção no ar, à medida que Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) demonstrou todo o seu potencial ao vencer o último troço do dia. Com esta vitória, o piloto belga reduziu a sua desvantagem para a liderança para uns escassos 3.7 segundos, prometendo um terceiro dia de prova repleto de adrenalina.

No mesmo troço, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) garantiu o segundo melhor tempo, a apenas 0.9 segundos de Neuville, seguido de perto por Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), que ficou a 1.3 segundos do líder do troço. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) completou os quatro primeiros, a 3.9 segundos.

Na classificação geral, Sébastien Ogier mantém a liderança, agora com uma vantagem de 3.7 segundos sobre Thierry Neuville. Sami Pajari ocupa o terceiro posto, a 15.2 segundos da frente.

A Hyundai tem estado à altura do desafio, cumprindo a sua ambição de dar luta à Toyota. Contudo, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) viu as suas aspirações de lutar pelas posições cimeiras goradas devido a um inoportuno furo.

Apesar de uma prova consistente, Sami Pajari tem cedido terreno para os mais experientes Ogier e Neuville. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), por sua vez, continua a ser penalizado por ser o primeiro carro na estrada, uma desvantagem considerável. A Direção de Prova ainda terá de decidir que tempo será ‘devolvido’ ao piloto britânico, dada a situação peculiar ocorrida em Arganil. Atualmente, Evans encontra-se a 32.5 segundos da liderança, um feito notável considerando que passou um dia e meio a ‘limpar’ o percurso para os seus adversários.

Adrien Fourmaux ocupa a sexta posição, 1.8 segundos atrás de Evans, seguido por Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que tem tido uma prova mais discreta. Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) está em oitavo, também com dificuldades em extrair o máximo potencial do seu carro.

Do lado da Ford, os azares mecânicos têm sido uma constante, resultando em significativos atrasos. Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) é nono, mas Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) foi severamente penalizado por problemas na direção assistida. Martins Sesks (Ford Puma Rally1), que vinha a registar bons tempos, sofreu um furo neste troço, precisamente no mesmo local do ano anterior, perdendo cerca de quatro minutos.

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