WRC, Rali de Portugal, PE9: Ott Tanak com uma ‘mudança’ acima… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a primeira especial do segundo dia do Rali de Portugal, bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 7.5s, e com isso depressa estenderam a sua vantagem na liderança da prova para 13.5s.

O estónio chegou ontem ao fim do dia na frente do rali sem se ter sentido muito bem com o que o carro lhe ‘transmitia’, mas no final deste primeiro troço revelou que está muito mais contente com o carro hoje, o que pode significar que depressa se vai colocar fora do alcance dos adversários. É esperar para ver…

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiro na especial, e estão agora um pouco mais longe de Evans, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a fazer o quarto tempo, a 11.5s de Tanak. Não parece que vai conseguir chegar muito mais à frente, mas já foi suficiente para passar Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que eram quartos classificados. E por apenas 0.1s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) continua a perder terreno e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) voltou a começar bem o dia.

No WRC 2 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) bateu Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) por 4.6s e com isso aumentou a sua liderança para 14.4s. Nikolay Gryazin/K .Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) perderam 15.9s e e são terceiro a 18.1s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI