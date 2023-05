WRC, Rali de Portugal, PE9: Kalle Rovanpera: “como consegui 12.8s de avanço? acordei e achei que era um bom dia para fazer ralis…”. | AutoSport

Com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) de fora, tal como referimos ontem, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) pulverizou por completo a concorrência no troço de abertura de hoje, Vieira do Minha a inclemente Cabreira: “como consegui 12.8s de avanço? Não sei, acordei e achei que era um bom dia para fazer ralis…”. Assim, simples. Terminou o dia de ontem com 10.8s de avanço para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e hoje em apenas um troço mais do que dobra a diferença para o espanhol. Notável!

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), foram segundos na frente de Sordo, seguindo-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1)

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1). Na geral, Sordo está agora a 24.1s, Lappi passou de novo Neuville é terceiro e tem o belga a 0.9s. Loubet caiu para quinto e Tanak continua em sexto, a 1m23.0s da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI