WRC, Rali de Portugal, PE8: Três Hyundai e um Ford à ‘caça’ do Toyota líder, Kalle Rovanpera | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) nada arriscou na super especial da Figueira da Foz, cedeu 3.4s para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) mas termina o primeiro dia do Rali de Portugal 10.8s na frente do piloto da Hyundai, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a passar Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) na super especial e a concluir o dia a 26.0S da frente, com Lappi atrás, a 1.3s e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) pelo meio, a 0.9s.

Três Hyundai e um Ford na perseguição ao único piloto da Toyota com condições de vencer a prova, já que Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) abandonaram em Mortágua depois de uma forte saída de estrada.

O jovem piloto finlandês da Toyota começou o dia em quarto, e sendo segundo na estrada atrás de Elfyn Evans, não teve vida fácil, mas foi-se mantendo em contacto com a frente e em Arganil 1 subiu ao segundo lugar, chegando à liderança em Góis 2, quando a limpeza da estrada já não era um fator tão preponderante quando da parte da manhã.

Ganhou tempo ao espanhol em Arganil 2 e em Mortágua Sordo teve uma ligeira saída em que perdeu 11.7s e foi aí que a margem cresceu. 10.8s de avanço e três Hyundai e um Ford atrás serão um bom desafio para Rovanpera, nos dois restantes dias de prova.

Resta saber se algum dos Hyundai (o Ford não acreditamos que tenha) capacidade para se chegar a Rovanpera, pelo que amanhã vai ser um luta bem interessante.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) são sextos a mais de um minuto e não vai ter vida nada fácil para recuperar, ainda que possa chegar ao pódio. O estónio começou o dia em terceiro, passou para a liderança em Góis, manteve-a em Arganil, mas depois com o furo sofrido na segunda passagem pela Lousã perdeu muito tempo e com isso o contacto com a frente do rali.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) desistiu cedo com problemas de alternador, deve regressar amanhã, que será um dia muito longo, pelo que a história desta prova ainda tem vários capítulos pela frente. Para já, e é algo que começa a ser hábito, há três WRC2 no Top 10, o primeiro deles, o líder da competição. Depois de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Mk II) se terem atrasado devido a um furo, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2)

lideram com 50.2 de avanço para Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2).

Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) penalizou e atrasou-se, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) seguem o líder.

