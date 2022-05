WRC, Rali de Portugal, (PE8 Mortágua): Kalle Rovanpera cada vez mais perto da frente | AutoSport

Vencer um troço como Mortágua em que abre a estrada! Começa a ser por demais evidente para onde está a ‘cair’ este Rali de Portugal. Esperava-se grande luta na frente neste primeiro dia, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em dificuldades por abrir a estrada e o que temos é bem diferente: está a 10.7s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) no segundo lugar da geral, com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) a chegar agora em Mortágua ao terceiro posto…isto depois de ter começado o dia em…19º

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1), Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e agora em Mortágua, também Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que, vejam bem: “perdi um roda na ligação, tive que a colocar, mas fiquei com uma transmissão danificada”, tiveram todos problemas, depois de um dia arrasador e que ainda não terminou.

Azares a mais para uns, falta de sorte para outros, especialmente com os furos, mas são assim mesmo os ralis. Quase no final do 1º dia de prova – só falta a super especial de Lousada – Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) são quartos a 48.8s da frente, e a 6.3s de Dani Sordo.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) estão 8.1s mais atrás. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) eram quartos à saída de Arganil, mas saíram de estrada em Mortágua a caíram para o sexto lugar. Thierry Neuville estava a 5.8s da liderança e agora está a 1m32.0s.

Craig Breen é sexto a 1m46.3s, Ogier e Loeb desistiram, voltam amanhã.

Tempos Online – CLIQUE AQUI