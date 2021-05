WRC, Rali de Portugal, PE7: Thierry Neuville saiu de estrada | AutoSport

Estavam decorridos cerca de 15 Km da especial, quando Thierry Neuville alargou um pouco mais a trajetória com o seu Hyundai i20 Coupé WRC e saiu de estrada, ficando com o carro tombado. Demorou um pouco a conseguirem colocar o carro em cima das quatro rodas e continuaram, mas já com muito tempo perdido. Elfyn Evans que seguem logo atrás foram apanhados no pó pelo que o CCD vai ter de atuar para repor o tempo perdido a Evans: “Foi uma nota demasiado rápida, tentei, tirá-lo, mas já não consegui”, disse o piloto que perdeu 3m25.9s na especial. Vai cair muitas posições e o seu dia deve estar terminado.