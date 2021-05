WRC, Rali de Portugal, PE7: Ott Tanak é o novo líder | AutoSport

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) deixaram o motor do seu carro calar-se nesta especial, perderam 21.7s e com isso perderam a liderança para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que foram quartos no troço a 9.0s de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que finalmente deram ‘sinal de vida’.



Até aqui a Hyundai dava cartas, mas de repente, perdeu dois ‘trunfos’, um deles, definitivamente, pois Thierry Neuville saiu de estrada e perdeu muito tempo, já não contando para as lutas na frente, e agora Sordo, que caiu para segundo.

Estavam decorridos cerca de 15 Km da especial, quando Thierry Neuville alargou um pouco mais a trajetória com o seu Hyundai i20 Coupé WRC e saiu de estrada, ficando com o carro tombado. Demorou um pouco a conseguirem colocar o carro em cima das quatro rodas e continuaram, mas já com muito tempo perdido.



Elfyn Evans que seguem logo atrás foram apanhados no pó pelo que o CCD vai ter de atuar para repor o tempo perdido a Evans: “Foi uma nota demasiado rápida, tentei, tirá-lo, mas já não consegui”, disse o piloto que perdeu 3m25.9s na especial. Vai vair muitas posições e o seu dia deve estar terminado, ainda que neste momento estejam a tentar reparar o problema na suspensão.



Desta forma e com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) a caírem, para já, para o nono lugar, os novos terceiros classificados, são, surpreendentemente, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) que distam agora 8.6s de Sordo.

Contudo, os ‘verdadeiros’ terceiros classificados serão, provavelmente, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) quando os Comissários ‘devolverem’ o tempo perdido atrás de Sordo.

Quando tudo voltar ao normal, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) serão quintos na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), com a dupla francesa agora a 22.7s da frente. Depois de um dia muito difícil, a esperança regressa às hostes da Toyota, que passa a ter três carros a 25.0s do melhor Hyundai.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) furou em Mortágua e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) passou novamente para a frente do seu colega de equipa.

