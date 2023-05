WRC, Rali de Portugal, PE7, Mortágua: Saída de Dani Sordo deixa Kalle Rovanpera isolado | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) venceu em Mortágua, 0.4s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em terceiro a 4.6s. Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) falharam um cruzamento e com isso perderam 11.7s nesta especial, o que isolou Rovanpera, que tem agora 14.2s de avanço para o piloto da Hyundai.

Só falta a super especial da Figueira da Foz, que não deve mudar muito a classificação pelo que depois de um dia em que foi sempre segundo na estrada, Rovanpera está a fazer um rali muito semelhante ao do ano passado, que venceu. Para já a margem está nos 14.2s, o que está longe de ser decisivo, mas amanhã o finlandês já não irá sofrer com a posição na estrada, o que é um ponto a favor…que hoje não tinha, e mesmo assim está prestes a terminar na frente. Dani Sordo tinha entrado para esta especial a 2.9s, e agora vai precisar de arriscar bem mais para tentar ir buscar o finlandês, o que não será fácil.

Com ‘pezinhos’ de lã, Esapekka Lappi chega a esta fase do rali no terceiro lugar, a 27.9s da frente, mas depois de ter fugido de problemas. Amanhã o dia é longo, e para já está na luta da frente, resta saber se tem capacidade de recuperar tempo ao seu compatriota da Toyota.

Apesar do susto de Arganil 1, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) tem tido um grande dia de rali e está perto de o terminar no quarto lugar, a 0.5s do pódio. Já Ott Tanak ‘tramou-se’ com o furo, que lhe condicionou os troços seguintes, porque não podia arriscar furar novamente e isso tirou-lhe muito andamento. Está a mais de um minuto da frente, pode ainda subir na classificação, mas lutar pelo triunfo já será muito difícil.

Antes do sexto posto de Tanak, estão Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que está a fazer um rali abaixo das possibilidades. Tem-se preocupado em poupar pneus, várias vezes falou nisso, e talvez isso lhe dê vantagem mais para a frente no rali, mas para já a 28.7s da frente, já não lhe será fácil chegar mais à frente, mas a questão dos pneus pode ajudá-lo.

Pelo caminho ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que saíram de estrada neste troço, já antes tinham desistido Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

No WRC2, depois de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Mk II) se terem atrasado devido a um furo, e lideram com mais de um minuto de avanço para Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) 24.2s mais atrás.

Tempos Online – CLIQUE AQUI