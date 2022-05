WRC, Rali de Portugal, PE7: Kalle Rovanpera vence e aproxima-se da frente | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) venceram a segunda passagem por Arganil, deixaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 4.6s e com isso aproximaram-se um pouco mais da frente do rali, num dia em que o facto de partirem na frente, era um grande óbice.

Só que têm vindo a atenuar a margem, o que também já era esperado nas segundas passagens, pois já não é tão penalizador agora, mas pela frente há ainda o troço de Mortágua e aí é provável que Evans tente novamente ganhar tempo ao seu colega de equipa, pois este vai ter novamente que limpar o troço, que só tem esta passagem. Lousã, Góis e Arganil tiveram duas, sendo a segunda mais dura devido ao piso ‘revirado’, mas menos má para quem partia mais à frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) são segundos da geral e têm sido bem cautelosos, de modo a evitar problemas neste 1º dia de prova. Com isso, estão a 7.0s de Evans, mas perfeitamente na luta. Vem aí Mortágua, foi aí que o ano passado ‘perdeu’ o rali…

Rovanpera é terceiro na frente de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) que estão a fazer uma bela prova e sendo óbvio que têm aproveitado a ordem na estrada, também têm feito muito pela vida.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) começaram por fazer uma prova apagada, mas têm vindo a melhorar e já são quintos, a 36.1s da frente. Esperava-se que pudessem neste 1º dia estar bem mais à frente.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) perderam nesta especial uma posição para Sordo, rodam na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1)

No início da tarde perdemos Sébastien Loeb/Isabelle Galmicheb(Ford Puma Rally1), agora em Arganil foi a vez de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) com outro furo. Acabaram-se as rodas…

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) são 10º da geral, atrasando-se também devido a um furo.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) começaram a tarde na 7ª posição, subiram para sextos, mas em Góis 2 caíram para oitavo devido a um furo e neste troço ficaram sem potência híbrida.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são nonos, sem grandes problemas, muito menos com grandes ‘feitos’.

Tempos Online – CLIQUE AQUI



Sébastien Ogier volta a furar e desiste por não ter mais pneus suplentes no seu Toyota.

Ott Tänak também volta a furar, mas continua em prova porque partiu para a secção com dois pneus suplentes no Hyundai.

Andreas Mikkelsen assume o comando do WRC2, por troca com Teemu Suninen, que perdeu 57,1s para o norueguês devido a um furo.

Carro #69. ROVANPERÄ / HALTTUNEN

“Este troço foi um pouco melhor mas temos muito pó dentro do carro. Às vezes não conseguimos respirar ou ver nada, mas tudo bem.”

Carro #11. NEUVILLE / WYDAEGHE

“Os pneus estão acabados. Tenho dois pneus macios na mala que vão ser bons para o próximo troço, mas temos de conserver alguns pneus duros.”

Carro #42. BREEN / NAGLE

“Não tive o sistema híbrido durante toda a especial. Não tenho a certeza qual é o problema e ao mesmo tempo temos de poupar os pneus, o que não é fácil.”

Carro #8. TÄNAK / JÄRVEOJA

Furo.

Carro #44. GREENSMITH / ANDERSSON

Furo.

“Sinceramente, não sei onde furámos. Deve ter sido um azar numa pedra mais afiada. Estávamos a fazer um bom trabalho a manter o carro na trajetória, por isso é frustrante.”

Carro #18 TAKAMOTO / JOHNSTON

“O feeling com o carro é bom, mas este troço foi mesmo muito duro.”

Carro #1. OGIER / VEILLAS

“O carro parece um pouco melhor, a aderência também é um pouco mais alta, mas vamos ver o que o Elfyn (Evans) faz. Vai ser uma tarde difícil e dura para os pneus.”

Carro #33. EVANS / MARTIN

“Não foi uma especial perfeita. O carro estava bom mas fui demasiado cauteloso. Posso andar mais rápido.”

Carro #7. LOUBET / LANDAIS

“Tentámos sobreviver. O rali está muito duro. Atacámos menos do que na especial anterior e, como se pode ver, o tempo é pior.”

Carro #16. FOURMAUX / CORIA

“Estou contente por ainda ter quatro rodas no carro porque há pedra por todo o lado. Não quero furar porque não tenho pneus suplentes.”

Carro #6. SORDO/CARRERA

“Correu bem mas estou preocupado com o estado dos pneus. Não queríamos trazer dois pneus suplentes, mas acho que foi a melhor opção.”