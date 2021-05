WRC, Rali de Portugal, PE6: Hyundai cada vez mais juntos na frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a segunda passagem por Arganil, bateram

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por 0.3s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a 1.4s. Os líderes da prova, Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) perderam 2.7s e na geral os espanhóis têm agora 8.2s de avanço para Neuville, com Tanak 1.1s mais atrás. Três Hyundai separados por 9.3s.

Os toyota rodam um pouco mais atrás, com Elfyn Evans a passar novamente para a frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC). 4.9s separa três Toyota, o de Evans, Katsuta e Rovanpera, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 15.1s atrás de Rovanpera. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) na geral rodam 10.0s atrás de Ogier e 21.2 na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC).

