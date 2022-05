WRC, Rali de Portugal, PE6 (Góis): Elfyn Evans ‘foge’ um pouco na frente | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) venceram mais um troço e dilataram a sua liderança do rali de 2.1 para 5.8s face a

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que foram apenas terceiros nesta especial atrás de um surprendente Pierre-Louis Loubet/vincent Landais (Ford Puma Rally1), que subiu à quarta posição da geral.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) estavam a 4.8s dos líderes, mas perderam nesta especial mais de dois minutos devido a um furo e com isso caíram para a nona posição da geral, a 2m07.2s, ficando agora bem mais complicado chegarem ao triunfo. Depois de Loeb abandonar na especial anterior, devido a um toque que ‘arrancou’ uma roda, também Ogier se atrasa, deixando a esperada luta pela vitória para outra oportunidade.

Quem ascendeu à terceira posição, algo que poucos esperavam face à sua posição na estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) têm sabido manter-se ‘vivos’ na luta mais à frente e ainda só cederam 18.7s para Evans, o que é perfeitamente passível de recuperar em dois dias. Tudo depende agora de como termina este primeiro dia a esse nível.

Depois das perdas da manhã, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) são agora quintos da geral, a 3.4s de Loubet.

Este foi um troço terrível para vários protagonistas: Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) furaram , perderam 1m43s, Sébastien Ogier a mesma coisa, como já referimos, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) perderam trinta segundos queixando-se da estrada muito destruída.

Quem aproveitou foram Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1), que subiram para o sexto lugar, agora a 32.7s dos líderes. Para quem tinha uma ordem de partida tão boa, uma prova demasiado apagada dos espanhóis.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) são sétimos. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são nonos atrás de Breen.

Na especial anterior, cinco equipas estavam separados por 10.8s, de repente, essa margem triplicou e duas duplas do anterior top 5 já lá não estão.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/73360-vodafone-rally-de-portugal-2022/?s=351628