WRC, Rali de Portugal, PE5(Lousã 2): Elfyn Evans recupera liderança depois de acidente de Sébastien Loeb | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) recuperaram a liderança do Rali de Portugal após o acidente nos primeiros metros do troço de Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1). Evan/Martin completaram a especial de Lousã 2 com o terceiro tempo mais rápido e passam a liderar a prova portuguesa com 2.1s para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally 1).

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foi a dupla mais rápida da segunda passagem pelo troço da Lousã com o tempo 8:58.7s, batendo Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) por 0.6s.

A dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally 1) foi a terceira mais rápida da especial, a 0.7s do tempo de Ogier e o agora líder do rali de Portugal, Elfyn Evans foi o quarto mais rápido. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) terminaram a especial com o quinto melhor tempo.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) foi sexto na especial, seguido de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1). Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally 1) terminou o troço com o nono tempo mais e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) fechou os dez mais rápidos no final dos 12.03km da especial.

Foram vários os pilotos a queixarem-se das dificuldades do troço e de não poderem tirar todo o potencial dos carros com a possibilidade de perderem o controlo dos Rally1 nos sulcos na terra batida, um deles foi o líder da prova portuguesa do mundial de ralis.

“Foi bastante duro. Foi realmente, muito complicado e difícil de saber onde ou quanto forçar”.

No final da especial, Ogier, que ocupa o terceiro lugar da classificação a 4.8s de Evans, admitiu esperar para perceber o que o líder do Rali de Portugal vai fazer numa tarde que será dura. “Vamos ver o que Elfyn está a fazer. O carro está um pouco melhor e a aderência é maior. Vai ser uma tarde dura e dura para os pneus, portanto vamos ver o que podemos fazer”.

