WRC, Rali de Portugal, PE5: Três Hyundai, seguidos de quatro Toyota | AutoSport

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a segunda passagem por Góis, batendo

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por 0.6s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) em terceiro a 0.9s. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foi quarto a 1.2s, em mais um troço de quase 20 km com margens curtíssimas entre os quatro primeiros.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) perdeu um pouco mais neste primeiro troço da tarde, 4.4s, o que significa que na geral, Thierry Neuville é o novo segundo classificado na frente do estónio que ficou agora a 12.0s da frente.

Grande prova estão a fazer Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que passaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na geral e são agora o Toyota melhor classificado no quarto lugar da geral, agora a 21.7s da frente. Três Hyundai, seguidos de quatro Toyota, pois Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) voltaram a passar Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) na geral.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) são nonos a pouco mais de um minuto.

