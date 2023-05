WRC, Rali de Portugal, PE5, Góis 2: Kalle Rovanpera na frente | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) vencem o segundo troço do dia e com isso são os novos líderes do Rali de Portugal, ainda que apenas com 0.8s de avanço para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) que nesta especial foram terceiros atrás de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que se mantém terceiro da geral a 14.2s de frente.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) resolveram os problemas do escape na paragem a meio do dia e são quartos da geral a 17.8s da frente. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estão logo a seguir, não muito longe, seguindo-se Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) já a 32.9s. Quem se atrasou mais foram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que estão a 55.0s segundos da frente, perderam agora mais 7.9s pois têm de ser cuidadosos por causa dos furos.

Neste momento temos cinco duplas separadas por 22.9s, curiosamente há um ano, após Góis 2 tínhamos as mesmas cinco duplas separadas por 29.2s.

