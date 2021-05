WRC, Rali de Portugal, PE4: Stage Flash Lousã 2 | AutoSport

Quatro pneus duros e dois macios foi a escolha de todos, exceto dois dos nove pilotos do WRC para a segunda parte desta primeira etapa. O jovem Kalle Rovanpera (Toyota) foi o mais rápido nesta classificativa. Dani Sordo (Hyundai) mantém a liderança, com 7,6 segundos de vantagem face ao seu colega de equipa Ott Tanak.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: O campeão do mundo em título e líder do Campeonato, a abrir a estrada nesta primeira etapa, continua a perder tempo para a concorrência. Foi mais lento 2.2 segundos a que Neuville.

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “Estou contente, fizemos pequenas alterações no afinação do carro. Esperávamos o piso mais duro, daí termos optado agora por pneus duros”.

Car 33. EVANS/MARTIN: “A aderência não era do melhor nível, mas ok. Agora o piso estava um pouco mais agressivo”.

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Precisamos de manter o mesmo ritmo”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Alteramos alguns pormenores no carro e de certeza que isso nos vai ajudar para esta parte final da etapa”

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Estou a desfrutar deste rali. Não está a ser fácil, mas tento ser rápido e, simultaneamente, seguro”.

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Tive receio de furar. Fui muito cuidadoso em muitas zonas. Talvez seja necessário alterar a configuração do carro e deixá-la como estava de manhã”.

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: “Gosto do comportamento do carro. Fiquei desiludido com o furo, mas continuo a evoluir bem e agora fiquei perto da primeira vitória numa classificativa”.

Car 6. SORDO/ROZADA: “Não fiz grandes mudanças. O final não foi muito bom, mas tentaremos fazer melhor da próxima vez”.