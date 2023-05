WRC, Rali de Portugal, PE4, Lousã 2: Ott Tanak fura, Dani Sordo lidera… | AutoSport

Primeiro triunfo em troços neste rali para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), que desta forma faz aumentar para quatro o número de pilotos a vencer especiais. Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos, a 3.0s, e com o furo que sofreram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que os levou a perder 54.1 isto significa que Dani Sordo é o novo líder do Rali de Portugal agora com 0.4s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que nesta especial foram quartos a 4.0s.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) conseguiram reparar os problemas que levaram ao princípio de incêndio no final de Arganil 1, e foram quartos nesta especial. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos e são agora terceiros da geral a 14.2s da frente. Loubet é quarto, 1.5s mais atrás. Quinto posto para Lappi, a 4.2s do quarto posto, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a caírem para o sexto lugar, naquele que é o troço mais complicado para abrir a estrada, ainda que desta feita mais limpo devido à primeira passagem. Tanak caiu para sétimo a 47.5s da frente e o único abandono é para já o de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

No WRC2, triunfo Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Mk II) foram apenas quartos nesta especial, mas continuam a liderar o WRC2, agora com 2.5s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) a 5.6s da frente. YohanRossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) são quartos a 10.2s, com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) já quase a um minuto e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) quase a dois.

