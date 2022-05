WRC, Rali de Portugal, PE4 (Arganil): Sébastien Loeb é o novo líder | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) são os novos líderes do Rali de Portugal e têm Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a meio segundo.

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos no troço de Arganil, batendo Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) por 2.8s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a ceder 6.1s.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos a 8.6s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a ceder neste troço 10.6s, perdendo por isso o comando do Rali de Portugal, que está agora na posse de Sébastien Loeb, com 0.5s de avanço para Elfyn Evans. Grande troço do francês.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) foram sextos e caíram para o quarto lugar por troca com Thierry Neuville, que foi segundo neste troço. Ogier também caiu posições, para sexto, o mesmo sucedendo com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1).

Os pneus tiveram uma grande importância nesta especial já que sendo a última desta seção foi aqui que a gestão dos pneus mais se fez sentir. Gus Greensmith disse que estava a andar bem até ao momento em que ficou sem pneus, Craig Breen teve problemas com a porta, tal como Loeb e o calor e a transpiração do piloto começaram a incomodá-lo na visão. Neuville disse que poupou pneus em Góis, mas que não o devia ter feito tanto. Por fim, Rovanpera, está contente pois só cedeu ainda 5.7s para a frente e a seção da tarde não será tão problemática a essa nível porque se tratam das segundas passagens pelos mesmos três troços, exceção feita a Mortágua onde só se passa uma vez.

Tempos Online – CLIQUE AQUI