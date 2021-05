WRC, Rali de Portugal, PE3: Stage Flash Arganil 1 | AutoSport

Dani Sordo vence especial e lidera. Hyundai termina manhã nas três primeiras posições.

Car 1. OGIER/INGRASSIA: “Normalmente é pior (da parte da tarde). Vamos continuar a tentar, mas não há muito que possamos fazer.”

Car 11. NEUVILLE/WYDAEGHE: “No geral, podemos estar bastante satisfeitos com a parte da manhã. Mas, nesta especial em particular, não fui capaz de puxar ao máximo. O piso estava muito escorregadio e não me senti confiante.”

Car 33. EVANS/MARTIN: “Foi difícil, porque os pneus (duros) não tem aderência e os macios escorregam muito. Vamos tentar trabalhar para dar a volta à situação, mas não está a ser fácil.”

Car 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: “Tentei gerir os pneus. Espero conseguir ter melhores sensações da parte da tarde.”

Car 69. ROVANPERÄ/HALTTUNEN: “Tentei dar o meu melhor, mas estava a esforçar-me bastante com a condução do carro. Não me sinto com o ‘feeling’ certo – estas estradas são um pouco diferentes. É mau, muito mau. “

Car 18. KATSUTA/BARRITT: “Vai ser difícil da parte da tarde. Em algumas especiais preciso de atacar. Há secções que são muito escorregadias, porque o piso está muito macio – não é fácil.”

Car 16. FOURMAUX/JAMOUL: “Percebi que tenho de seguir as trajetórias dos outros pilotos para ter sempre aderência e tração. Acho que correu muito bem.”

Car 44. GREENSMITH/PATTERSON: Teve um furo.

Car 6. SORDO/ROZADA: “Gerimos os pneus de maneira diferente. Esta especial foi escorregadia – mas parece que o tempo não está assim tão mau.”

Car 21. BULACIA/OHANNESIAN: “Foi difícil. Melhorámos um pouco, mas não o suficiente – precisamos de continuar a trabalhar.”

Car 22. LAPPI/FERM: “Vamos passo a passo. Fizemos algumas alterações após a primeira e segunda especiais, mas o estado do piso é estranho à superfície. Não há aderência e nesta última especial tivemos muitas surpresas.”

Car 23. ØSTBERG/ERIKSEN: Parou na especial ao quilómetro 4.4 com um furo. “Bati numa pedra na estrada e não houve nada que pudesse fazer. Tivemos de parar e substituir o pneu.”

Car 24. SUNINEN/MARKKULA: “O troço estava cheio de pó e não podia ver nada. Não conseguia pilotar.”