WRC, Rali de Portugal, PE3, Arganil 1: Kalle Rovanpera sobe a segundo | AutoSport

Três troços, três vencedores diferentes. Apesar de serem segundos na estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a primeira passagem por Arganil, o que é notável, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 2.8s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), outra prestação fantástica, pois, lembre-se, abre a estrada, foi terceiro a 4.1s do seu colega de equipa.

Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos, a 5.9s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que cederam 6.6s, seguindos-se Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), enquanto Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) desistiram, já não entrando nesta especial. Desta forma, Ott Tanak mantém a liderança, mas Kalle Rovanpera é o novo segundo classificado, por troca com Dani Sordo. O finlandês está agora a 3.0s de Tanak, com Sordo 0.6s mais atrás. Pierre Louis Loubet caiu para sexto por troca com Thierry Neuville que é qwuarto a 14.6s e Elfyn Evans, que dista 18.0s da frente.

No final da especial, à entrada do Alqueve, Loubet ficou parado e a dupla teve de acionar os extintores do seu Puma, ficando pelo caminho.

FOTO João da Franca/ACP

