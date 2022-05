WRC, Rali de Portugal, PE2 (Lousã): Elfyn Evans é o novo líder | AutoSport

Tal como se esperava, a ordem na estrada teve uma importância grande nesta primeira especial do dia, Lousã, bem como a visibilidade, em alguns casos. Nesse contexto, não foi de estranhar o excelente tempo de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) que bateram Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) por 6.1s com Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) em terceiro a 7.5s. Se no caso de Evans, não se estranhe, os tempos de Greensmith e Loubet são sintomáticos quanto à ordem na estrada.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) disse no final do troço que precisa ainda de “acordar”. Fizeram o mesmo tempo que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) com ambas as duplas a terminarem a 7,8s da frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) foram apenas sextos, apesar da ordem de partida, cederam 8.0s, queixando-se do pó, que também costuma ser um problema neste troço, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) logo a seguir, na frente de Sébastien Loeb/Isabelle Galmicheb(Ford Puma Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1), que só num troço cedeu 10.3s para o seu colega de equipa. Algo estranho foi o registo de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que cedeu 10.4s.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Ford Puma Rally1) fez o que se esperava, foi o mais lento dos Rally1, pois tem mesmo que terminar este rali.

Desta forma, na geral, Evans é agora líder, com 4.4s de avanço para Gus Greensmith, com Tanak a cair para terceiro e Neuville para o quarto lugar. Ogier manteve o quinto lugar, Breen caiu para sexto e Loubet subiu para sétimo. Rovanpera caiu para 10º a 9.5s do líder.

