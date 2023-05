WRC, Rali de Portugal, PE2, Góis 1: Ott Tanak é o novo líder, Dani Sordo a 0.5s | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) vencera o troço de Góis 1 com 2.5s de avanço para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 4.7s. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos a 5.5s com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) logo a seguir a n

ao conseguir repetir o feito da Lousã. Seguiram-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 8.1s, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), a 10.8s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), primeiros na estrada, a 11.1s.

Com estes resultados, Ott Tanak é o novo líder do Rali de Portugal, mantendo-se a Ford na frente. Dani Sordo é segundo a 0.5s, com Pierre Louis Loubet a cair para o terceiro lugar. Dois Ford nos três primeiros lugares, para já. Depois do susto com a luz que se ligou no painel do Yaris, na Lousã, Takamoto Katsuta subiu para quarto, por troca com Kalle Rovanpera que já está a 5.8s da frente.

Quem não está a andar o que se esperava são os dois restantes pilotos da Hyundai. Thierry Neuville subiu para sexto por troca com Esapekka Lappi, mas ambos já estão a 10.8s e 12.5s da frente, o que é um mau sinal para a Hyundai pois com a sua ordem na estrada, deveriam estar mais à frente.

No WRC2, triunfo para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Mk II) com 2.0s de avanço para Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally2) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) a 2.1s. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) cederam 5.2s mas ficaram na frente de Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) pelo que na geral, Adrien Fourmaux é o novo líder, com 3.9s de avanço para Oliver Solberg com Teemu Suninen a cair para o terceiro lugar. Mikkelsen já está a 7.1 e Greensmith a 17.6s.

