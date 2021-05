WRC, Rali de Portugal, PE19: Tudo à espera da PowerStage, Elfyn Evans tem triunfo na mão | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram a segunda passagem por Felgueiras, batendo Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) por 4.0s, com

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) a 4.2s.

Com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) a perderem mais de 30 segundos, estão claramente a poupar-se para a PowerStage, ‘arrastando-se pelos troço.

Na geral, Evans vai para a PowerStage de Fafe com 26.2s de avanço para Dani Sordo, ficando agora por saber se vai arriscar algums coisa, algo que não é nada provável.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) são uns confortáveis terceiros, na frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) que se prepara para alcançar o seu melhor resultado de sempre no WRC.

