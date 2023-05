WRC, Rali de Portugal, PE17: Rovanperä vence em Fafe | AutoSport

Numa das especiais mais esperadas desta prova, o troço de Fafe (11.18 km), passando pelo Confurco e pelo salto da Pedra Sentada, foi mais uma vez Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a vencerem a especial. O piloto da Toyota somou a nona vitória em especiais neste rali de Portugal. Apesar de dizer que o troço tinha menos aderência do que esperava, Rovanperä conseguiu tirar 0.2 seg. a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que ficou em segundo lugar, à frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), com o piloto do Puma da M-Sport a dizer que não tem sistema híbrido. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) terminaram no top 5, a menos de dois segundos da referência.

Nas contas da geral, Rovanperä lidera com 59,4 seg. de vantagem de Sordo. Já o espanhol tem 20 segundos de vantagem para Lappi. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), com problemas no carro, perdeu mais de um minuto e meio pelo que os homens do pódio estarão já encontrados.

Tempos online aqui