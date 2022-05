WRC, Rali de Portugal (PE17 Felgueiras 1): Rovanpera ganha 2.7s a Evans | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) aproveitou os sinuosos 8.91 Km de Felgueiras para aumentar para 8.4s o seu avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1), com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) a aproximar-se significativamente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1), ficando apenas a 1.2s do japonês.

Não houve mais alterações entre as equipas dos Rally1, no WRc2 a liderança está bem segura por Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rallly2) que têm agora 44.8s face a Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroen C3 Rally2).

Na luta pelo melhor português, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) têm agora 16.6s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2). José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram segundos a 1.5s de Araújo em Felgueiras.