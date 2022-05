WRC, Rali de Portugal (PE16 Porto): Kalle Rovanpera e Elfyn Evans separados por 5.7s | AutoSport

Depois de ter terminado o 1º dia de prova 13.6s atrás dos seus colegas de equipa, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) tiveram uma prestação de excelência neste segundo dia, virando as contas a seu favor, passando a liderar por 5.7s face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1).

Na luta pelo pódio, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) terminaram o segundo dia no terceiro lugar, depois de o terem começado a 5.2s de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1), que depois de um mau começo de prova em Coimbra, foram melhorando a cada troço que passava, e apesar de ainda terem (naturais) dificuldades, face à falta de ritmo com o carro, terminam o segundo dia em quarto a 5.7s do japonês.

Como se percebe, vamos para o último dia de prova com a luta pela vitória em aberto, e também a luta pelo último lugar do pódio. O que estamos a assistir para já é um claro domínio da Toyota, que curiosamente, ficou sem o piloto campeão do Mundo em título, Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) fora das lutas na frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) são quintos a 30.1s de Sordo, que só na derradeira especial do dia, a super especial do Porto, ‘deram’ 14.9s ao belga, alargando a margem entre ambos, para o dobro.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) terminam o dia em sexto14.3s na frente de

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) em oitavo. Poucas lutas em perspetiva, para lá das pelo pódio.

Mais info dentro de momentos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI