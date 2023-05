WRC, Rali de Portugal, PE16: Game Over para Thierry Neuville | AutoSport

Já ontem à chegada à Exponor, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) estavam com problemas no turbo, esta manhã fizeram todo o troço de Paredes em marcha lenta, terminaram a especial com cerca de minuto e meio atrás do mais rápido até então e no final: “Acabou. É algo semelhante ao que aconteceu ontem à noite… temos de ver melhor.”