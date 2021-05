WRC, Rali de Portugal, PE16: Elfyn Evans ‘dobra’ vantagem! | AutoSport

Sabe-se que o Toyota Yaris WRC é um carro muito bom para troços sinuosos, mas Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) ‘darem’ 9.6 em 9.18 Km de Felgueiras 1 é notável e um sinal muito forte ao que vai o piloto da Toyota que passa a ter 21.3s de avanço para Dani Sordo. Uma diferença totalmente inesperada ainda que Dani Sordo tenha revelado no final que “não quero cometer erros e ao mesmo tempo colocar pressão nele”. Ora bem, não colocou pressão nenhuma, o galês esteve brilhante, e poderá ter aqui definido o resultado final, pois em condições normais não será nada fácil ao espanhol recuperar a margem com que agora ficou. Foi tão surpreendente os 5.7s que ganhou na super especial quanto os 9.6s que perdeu em Santa Quitéria/Felgueiras. Ambos levam dois pneus duros e quatro macios pelo que não será por aí que pode haver grandes diferenças. Seja como for, faltam quatro troços.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) foram segundos atrás e Evans, com Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) logo a seguir, na frente de Sordo. Nota-se claramente que Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) se estão a poupar para a PowerStage.

No WRC 2, Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2) venceram o troço, mas Esapekka Lappi/Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) foram segundos e têm agora 1m11.6 de vantagem para Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) que fez um pião nesta especial e perdeu 34.5s

