WRC, Rali de Portugal, PE15: Dani Sordo recuperou 5.7s, temos rali até ao fim | AutoSport

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) bateu Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na super especial do Porto por 5.7s e de repente, em 3.3 Km, ao invés de Game Over, temos ‘Game On’, pois 10.7s de avanço para duas passagens por Fafe e uma por Montim é mais do que suficiente para o espanhol poder tentar vencer e com isso terminar em beleza um fim de semana que começou bem para a Hyundai e de repente ‘ficou sem’ dos seus dois pontas de lança, Thierry Neuville primeiro e hoje Ott Tanak. Será que depois de tanto azar, a Hyundai ainda vai sorrir no final. Só amanhã vamos saber, mas o que parecia ser um cumprir de calendário até ao fim, em dois troços, o maior e o mais pequeno, viraram tudo do avesso e por isso temos rali até ao fim.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foi segundo na frente de… Esapekka Lappy, mostrando que aqui os Rally2 não devem muito aos WRc, quando bem pilotados.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foi quarto e tem agora apenas 1.5s de avanço para o seu colega de equipa japonês.

