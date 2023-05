WRC, Rali de Portugal, PE15: Dani Sordo foi o mais rápido em Lousada | AutoSport

Tal como aconteceu na última especial de ontem e na segunda passagem pelo 37.24 Km de Amarante 2, também em Lousada Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos, neste caso frente a frente com a dupla que perseguem na classificação geral, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). A dupla espanhola do Hyundai i20 N Rally1 nº6 terminou os 3.36km que finalizou o dia com o tempo 2:34.5s, precisando de menos 0.2s do que a dupla Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), os segundos mais rápidos da super-especial.

Com o terceiro melhor tempo finalizaram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), seguidos de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1). Os líderes da classificação geral do Rali de Portugal, Rovanperä e Halttunen terminaram o troço repleto de público com o sétimo tempo, perdendo 1.9s para Sordo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI