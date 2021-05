WRC, Rali de Portugal, PE14, Reviravolta: Tanak parou, Elfyn Evans lidera | AutoSport

Os ralis são mesmo assim! Depois duma prova fabulosa e quando se preparava para vencer confortavelmente o Rali de Portugal, após uma prova dominadora Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) danificaram a suspensão do seu carro, ainda não sabemos como, se foi induzido ou simplesmente partiu, e tiveram de parar a alguns quilómetros do final do troço de Amarante.

Desta forma, os novos líderes são Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), agora com 16.4s de avanço para Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), que nesta especial perderam mais 5.1s para o piloto da Toyota.

Tínhamos escrito que Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) já não deviam chegar ao pódio, mas para já estão no provisório, ainda que apenas com 2.5s de avanço para Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) tiveram um problema mecânico no seu carro e com isso Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) são agora quintos classificados na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC).

Nesta altura, Richard Millener e Malcolm Wilson já devem estar a dizer aos seus pilotos para fugir de toda e qualquer armadilha…

