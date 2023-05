WRC, Rali de Portugal, PE13: Thierry Neuville sobe a terceiro | AutoSport

Depois da segunda passagem pelo 37.24 Km de Amarante 2, Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) venceram um troço, mas as coisas mudaram pouco na frente com a exceção da troca de posições de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), com os belgas a serem agora terceiro a 12.8s de Sordo, mas com 2.7s de avanço para Lappi. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram sextos, e não conseguem fazer melhor, mesmo que estejam a tentar: “é este exatamente o nosso ritmo. É frustrante para mim também. Um fim-de-semana difícil. É difícil não estar onde se quer estar.”

