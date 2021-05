WRC, Rali de Portugal, PE13: Posições mais definidas… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceu mais uma especial do Rali de Portugal, batendo Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) por 1.9s, com Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) em terceiro a 2.8s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foi quarto, 0.9s na frente de Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) seguindo-se Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) que teve problemas com o pedal do acelerador.

Com estes resultados, as margens ampliam-se.

Tanak tem agora 22.4s de avanço para Evans, que está mais preocupado em distanciar-se de Sordo, que já está a 11.3s. Ogier já percebeu que não chega mais à frente, e também entrou em modo de gestão.

Sordo já está mais interessado em nada arriscar, porque em condições normais Ogier já não chega ao pódio e Ogier não vai arriscar para estar em prova amanhã e aí sim poder atacar na PowerStage de Fafe. Tanak já percebeu que não vai ser ‘atacado’ e Evans olha mais para trás do que para a frente.

