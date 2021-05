WRC, Rali de Portugal: PE13 Cabeceiras de Basto 2 | AutoSport

Ott Tänak vence a classificativa n.º 250 da carreira no WRC.

Carro 44. GREENSMITH/PATTERSON: O piloto volta a ter problemas com o acelerador do carro, que está intermitentemente «colado» a fundo. Perde mais de 26 segundos para o colega de equipa na M-Sport, Fourmaux.

Carro 1. OGIER/INGRASSIA: Perde 7,7s para Rovanperä e termina com o sexto melhor registo na especial.

Carro 18. KATSUTA/BARRITT: Especial balística para o japonês, que bate Ogier por 6,8s e fica a apenas quatro décimas do seu quarto lugar.

Carro 8. TÄNAK/JÄRVEOJA: Sétima especial para as contas do estónio neste 54.º Vodafone Rally de Portugal e o redondo número de 250 triunfos na carreira no Campeonato do Mundo de Ralis.

Car 30. SOLBERG/HONSTON: “Não foi mau de todo. Quando se conhece a estrada, é possível andar tão rápido quanto os adversários. Estou satisfeito”.