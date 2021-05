WRC, Rali de Portugal, PE12: Elfyn Evans distancia-se de Dani Sordo | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) bateu Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 0.6s na segunda passagem por Vieira do Minho, com Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) a ficarem em terceiro a 4.3s, o que significa que o piloto da Toyota dilatou a margem que o separa de Sordo, com a diferença para Tanak a ser agora 18.6s, enquanto o terceiro classificado está agora a 10.4s. Parece, cada vez mais estar encontrado o pódio do Rali de Portugal, mesmo que nos ralis tudo pode acontecer…até Às verificações técnicas finais.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) é quarto a 40.4s do pódio, e pelo que tem vindo a fazer não parece poder conseguir chegar mais acima. Ganhou neste troço a posição a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que perderam 12.7s, mas deverá ficar por aí. De resto nada mudou no top 10.

