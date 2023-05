WRC, Rali de Portugal, PE12: Começa a gestão, Kalle Rovanpera volta a vencer | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais uma especial, bateram Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) por 2,8s e com isso alargaram a liderança colocando-a em 55.2s, isto numa altura em que todos já estão a ser mais comedidos, pois com as diferenças existentes a

serem curtas apenas entre os três pilotos da Hyundai, não faz sentido atacarem, simplesmente será o responsável da equipa, Cyril Abiteboul a resolver como vai escalonar os seus pilotos tendo em conta o que faz mais sentido para o campeonato. Neste momento, Sordo tem 4.7s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) 5.8s mais atrás.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) são quintos mas já não conseguem recuperar 45.9s em velocidade pura pelo que também não lhe faz grande sentido atacar. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos na especial, mas estão muito atrasados.

