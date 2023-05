WRC, Rali de Portugal, PE11: Rovanperä arrasador, vence e cimenta liderança | AutoSport

A dupla Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) está com um andamento insuperável nesta manhã de sábado do rali de Portugal. Conseguindo a vitória na PE11 (Felgueiras 1 – 8,81 km), alargou a diferença para Dani Sordo e chega ao fim das primeiras passagens desta manhã com uma vantagem de quase um minuto. Rovanperä ganhou 5,7 seg. a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que foram os segundos mais rápidos nesta PE, com Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) a perder 6,6 segundos para o líder.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) ainda apanhou um susto com um pião que o fez perder algum tempo. E enquanto a maioria dos pilotos do WRC se queixava de falta de aderência ou de problemas na afinação, a manhã de Rovanperä decorreu sem problemas e os tempos não enganam.

No final desta secção, Rovanperä lidera com 52,4 segundos para Dani Sordo, seguido de Lappi (+57 segundos que o líder) e Neuville a tentar chegar ao top 3 (+57,9 segundos que o líder).

Nos Rally2, Oliver Solberg / E. Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) lideram a prova, com Gus Greensmith / Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) a 37 segundos do primeiro lugar. Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) estão a mais de um minuto e fora da luta pela vitória, defendendo-se de Andreas Mikkelsen e T. Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) que está a 6.4 segundos do pódio.





