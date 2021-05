WRC, Rali de Portugal, PE11: Grande luta pelo segundo lugar, Tanak ‘intocável’ | AutoSport

Com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a vencer mais um troço e a dilatar a sua liderança para 19.2s, face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), a atenção vira-se agora também para a excelente luta pelo segundo lugar entre o galês e Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), com o piloto da Toyota a ganhar mais 1.5s ao espanhol, colocando agora a margem em 6.1s.

Decorridos que estão os três troços da manhã deste Rali de Portugal, ficou desde já claro a toda a gente que dificilmente alguém conseguirá bater Ott Tanak neste rali:

Ontem, todas as equipas se depararam com o facto da Pirelli ter trazido poucos pneus macios para esta prova, pois se estivesse calor, os pneus duros seriam bem mais adequados, mas com o tempo ‘fresco’ que tem estado os macios são mais adequados, mas também se desgastam mais depressa, e essa gestão é primordial para o resultado, como disse Tanak no final do dia de ontem: “Foi difícil encontrar um bom compromisso com os pneus. Foi difícil manter os pneus vivos e temos de fazer o mesmo hoje”, sublinhou.

Para já está a fazê-lo na perfeição, pois começou o dia com 6.0s de avanço para Evans e neste momento já tem 19.2s. As coisas estão longe de estar decididas, mas tudo vai depender do desgaste e dos pneus novos ainda disponíveis para cada equipa. Logo ao fim do dia, o ‘filme’ será mais evidente.

Já se percebeu que não será desta que Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) bate o recorde de Markku Alén, pois chega a mais de meio do rali a mais de um minuto do líder, Tanak.

Está a meio segundo de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), mas a quase quarenta segundos de Dani Sordo, e era importante para si chegar ao pódio.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) teve problemas mecânicos e penalizou.



No WRC2, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Volkswagen Polo GTI R5) voltaram a distanciarem-se de Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) colocando agora a diferença nos 14.0s. Nikolay Gryazin/K .Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) continuam em terceiro, mas a quase minuto e meio.

