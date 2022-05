WRC, Rali de Portugal, (PE11 Cabeceiras): Rovanpera recupera 4.7s, Ogier e Loeb com problemas | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) venceram a PE11, bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) por 4.7s e com isso a dupla finlandesa reduziu para 10.2s a margem que os separa dos ainda líderes da prova.

No top 10, a única mudança de posição deu-se com a queda de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) para o sexto lugar, devido a um pião, por troca com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1).

Troços complicados para Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1), que ficou sem potência no motor do seu Puma, mesmo depois de um reset, enquanto Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1) saíram de estrada e ficaram com o meio do carro assente na berma, não conseguindo por isso tração para dali sair, mesmo apesar das rodas da frente terem ficado na estrada.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1) já tem Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) apenas a 1.7s. O espanhol revelou que não tem tração suficiente, com as rodas a patinarem muito. Já Takamoto, também se queixou do piso escorregadio, mas fez bem melhor que o espanhol.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) nada atacaram, pois segundo o estónio: “O carro está muito solto e difícil de guiar, estamos a tentar perceber o que fazer para andar mais depressa”

Globalmente, as escolhas de pneus foram em boa parte dos casos, errados, pois vários pilotos se queixaram disso mesmo.

