WRC, Rali de Portugal, PE11: Armindo Araújo lidera ‘Melhor Português’ | AutoSport

Ao cabo de 11 especiais, Armindo Araújo (Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) lideram a ‘classificação’ do Melhor Português no Rali de Portugal, 2m14s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5). Como se sabe, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) e Bernardo Sousa/Victor Calado (Škoda Fabia R5) deram por concluída a sua participação na prova depois de terminado o ‘rali’ do CPR. Miguel Correia/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) tinham ficado pelo caminho devido a acidente, sem consequências, e Zé Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) também já não arrancou hoje.

Seguem-se Paulo Neto/Vítor Hugo (Škoda Fabia R5) mais quatro minutos atrás da dupla da Hyundai.

André Villas Boas e Gonçalo Magalhães (Citroën C3 Rally2) são 32º da geral, Hélder Miranda e Hugo Pereira (Renault Clio RS R3T) são 37º. Pelo caminho já ficaram Diogo Salvi e Jorge Carvalho (Škoda Fabia R5),João Fernando Ramos e José Janela (Škoda Fabia R5) capotaram ontem em Arganil. De fora já ficaram também os homens da Peugeot Rally Cup Ibérica, que terminaram a sua prova no sábado: Hugo Lopes/Tiago Neves (abandonariam no penúltimo troço, já com a meta à vista), Miguel Campos/Paulo Lopes, dupla que nesta prova não conseguiu exibir o mesmo andamento mostrado no primeiro rali do ano, terminando num modesto 7º lugar da Peugeot Rally Cup Ibérica. Ricardo Sousa/Luís Marques foram sétimos desta competição. Carlos Fernandes/Valter Cardoso, fecharam o top 10 dos homens dos Peugeot 208 Rally4. durante o dia, pelo caminho ficaram Ernesto Cunha/Rui Raimundo (ES3); Pedro Almeida/Hugo Magalhães (ES5, transmissão); Hugo Lopes/Tiago Neves (ES7, acidente).