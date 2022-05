WRC, Rali de Portugal, (PE10 Vieira do Minho): Elfyn Evans ganha tempo a Kalle Rovanpera | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) começaram melhor o terceiro dia do Rali de Portugal ao bater Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) por 1.3s, o que significa que a margem entre ambos subiu para 14.9s.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 N Rally1), que terminaram o dia de ontem a 44s da frente, não conseguiram fazer melhor do que o sexto lugar na especial, perdendo mais 12.5s, ficando agora a 56.9s, deixando claro que a luta na frente se vai dar entre os dois pilotos da Toyota.

Bom começo de dia para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1), terceiros na especial, consolidando com isso o seu quarto lugar, ficando agora apenas a 4.1s de Dani Sordo. Pelo “andar da caminhada” não falta muito para termos três Toyota nos três primeiros lugares.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) foram os primeiros azarados do dia, ao furar a roda dianteira direita, perdendo com isso 1m10.5s, caindo para o oitavo lugar da geral.

Quem aproveitou foram Pierre-Louis Loubet/vincent Landais (Ford Puma Rally1) que subiram para o quinto lugar, no que está a ser uma bela prova do jovem francês, bem diferente do que fez o ano passado com a Hyundai.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) rodam um pouco mais atrás no sexto lugar, depois do azar no final do dia de ontem, com o problema na ligação após Arganil 2.

Regressaram os maiores azarados de ontem, Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota Gr Yaris Rally1),

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), mas vão ter um dia mais complicado pois são os primeiros carros na estrada. Pelo menos os adeptos podem vê-los.

Tempos Online – CLIQUE AQUI