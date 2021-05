WRC, Rali de Portugal, PE10: Ott Tänak reforça liderança | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram mais um troço e acrescentaram 4.8s à sua vantagem face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que se cifra agora em 18.3.s. Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram problemas com os pneus e agora têm os 37.92 Km de Amarante pela frente. Aliás, as palavras de Evans no fim deste troço levam a crer que vai atacar em Amarante, mas Tanak parece estar para já, inalcançável, por isso vamos ver…

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) fizeram um meio pião e com isso voltaram a perder a posição para Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

A especial seguinte, tendo em conta a sua extensão, vai clarificar por completo o que se pode esperar do resto deste rali. Se Ott Tanak reforçar a sua posição, de tarde pode começar a gerir. Mas primeiro tem que passar por Amarante.

