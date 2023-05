WRC, Rali de Portugal, PE10: Kalle Rovanpera vence e dilata vantagem para Sordo | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE 10 (Amarante 1, a mais extensa do ano). Com o tempo de 24:33.3, o piloto da Toyota conseguiu ser o mais rápido superando o registo de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1). +3,3 seg., e de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), +9 seg. No entanto, os tempos de Lappi, Sordo e Rovanperä foram afetados pelo carro de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) que não evitou um toque perto do fim do troço, com o seu Ford Puma a ficar terminalmente danificado.

Os pneus foram o tema mais falado no final desta especial, com os pilotos que optaram por pneus macios a sentirem dificuldades neste longo troço.

Nas contas da geral, Rovanperä lidera com 45 segundos de vantagem para Sordo, com o espanhol a ser seguido por perto por Lappi (+49 segundos que o líder) e Neuville ainda está na luta pelo pódio.

Tempos online aqui