WRC, Rali de Portugal, PE1: Ott Tanak começa na frente | AutoSport

Apesar de terem feito um ‘meio-pião’ e deixado o motor do seu carro ‘calar-se’, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali de Portugal, batendo Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC), que também viu o motor do seu Hyundai ‘calar-se’ momentaneamente, num gancho, por 0.4s.

Um décimo mais atrás ficaram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC). Três Hyundai nos três primeiros lugares. Bom começo para a equipa coreana.

Grande tempo para Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC), quartos, com o mesmo tempo de Neuville. Quatro separados por 0.5s.

Os Toyota começaram de forma mais lenta, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) em quinto, na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que cederam 2.9s, ficando ainda assim na frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que perderam, 5.1s. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) foram nonos na frente de

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC). Tal como se esperava, sair na frente penalizou Ogier.