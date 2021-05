WRC, Rali de Portugal, PE2: Dani Sordo é o novo líder | AutoSport

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a segunda especial do Rali de Portugal, 3.6s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que por sua vez bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.9s. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram quartos e os melhores dos Toyota.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram quintos na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), com Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) a terminar na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC). Por aqui se pode perceber as dificuldades do piloto que abre a estrada.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) cederam 11.2s.



Desta forma, Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) são os novos líder do Rali de Portugal, 3.2s na frente de Ott Tanak. Tal como sucedeu há dois anos, o espanhol a dar cartas no primeiro dia. Esperemos é que não lhe aconteça o mesmo que em 2019, quando teve problemas mecânicos no seu Hyundai e atrasou-se.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) parou na parte final do troço.

Tempos Online – CLIQUE AQUI