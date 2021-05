WRC, Rali de Portugal, Ott Tanak: “O público português é especial…” | AutoSport

Os pilotos do WRC já tinham saudade de ver público nos troços. Isso sucedeu no Rali da Croácia, prova que era oficialmente sem público, sendo o Rali de Portugal o primeiro evento que tem público, de forma oficial, na estrada. O ACP desenvolveu um conjunto de soluções para ajudar os espectadores nas suas deslocações para os troços e as coisas têm corrido bem, havendo muito poucos sinais de desagrado.

Ott Tanäk destacou a presença do público nos troços, “pela primeira vez este ano, e para nós é fantástico voltar a ter público outra vez. Há muito tempo que não tínhamos público e o público português é especial”, disse Tanak.