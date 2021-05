WRC, Rali de Portugal: Ott Tänak lidera Shakedown | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) são para já os mais rápidos do Shakedown do Rali de Portugal, com mais de um segundo na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Segue-se Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) que ainda só fez uma passagem, e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que já vai na segunda. Eis a lista provisória.

