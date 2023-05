WRC, Rali de Portugal: Os pneus para o fim de semana | AutoSport

O Rali de Portugal é conhecido pela exigência dos seus troços, colocando à prova os pneus da Pirelli, fornecedora oficial. Para a nossa prova do Mundial de Ralis, a marca italiana trouxe dois compostos para servir as máquinas do WRC.

O Rali de Portugal é caraterizado por traçados de terra rápidos e muito técnicos com uma superfície arenosa, inicialmente macia e com baixos níveis de aderência. Presença de rochas e pedras perigosas para os pneus que surgem logo após as primeiras passagens e que dificultam a vida de quem inicia as especiais mais tarde.

O pneu para pisos de terra da Pirelli para a categoria principal conta com dois compostos, ambos renovados para a temporada de 2022, com estruturas reforçadas e um design otimizado para o peso e torque extra dos carros Rally1 mais recentes. Para esta prova, os macios serão a principal escolha, sendo capaz de oferecer bons níveis de aderência em superfícies mais escorregadias. Os duros, que oferece maior durabilidade e resistência a superfícies mais abrasivas com maior aderência, serão a opção.

O regulamento prevê a alocação de 24 pneus da “opção principal” e 8 pneus da “alternativa”. A estes serão adicionados quatro pneus para o shakedown, no composto escolhido pela tripulação.

Os pneus para o WRC 2 e WRC 3 também estão disponíveis nos compostos duro e macio, apresentando muitas das características dos instalados nos carros de topo. Para esta prova os carros de Rally2 contarão com os compostos (duro) e K6B (macio), enquanto os carros de Rally3 contarão com os compostos K4A (duro) e K6A (macio).

Para estas categorias serão alocados 22 pneus da “opção principal” e 8 pneus da “alternativa”. A estes serão adicionados quatro pneus para o shakedown, no composto escolhido pela tripulação.