WRC, Rali de Portugal: Ogier não acha que ele e Loeb possam dominar, como no Monte Carlo | AutoSport

Sébastien Ogier e Sébastien Loeb juntam-se de novo no Rali de Portugal, reeditando uma ‘velha’ luta, que tal como sucedeu no Rali de Monte Carlo deste ano, pode ser novamente pelo triunfo, ou no mínimo pelos lugares da frente. Perguntámos a Ogier o que pensa disso: “Sempre gostei de lutar com ele, tivemos boas lutas um contra o outro durante a nossa carreira, e é interessante que os adeptos estão excitados com isso. Eu sabia que havia uma boa possibilidade dele vir, por isso é que o estava a provocar no Twitter, para que ele o anunciasse, e agora aqui estamos nós, os dois no carro em Portugal, ao mesmo tempo, espero sinceramente que ambos possamos lutar na frente, mas eu penso que as coisas são agora diferentes e não me parece que possamos dominar o rali como fizemos no Monte Carlo. Espero que estejamos envolvidos na luta na frente, o que seria um rali excitante. Portanto vamos ver, há também o Dani (Sordo), temos vários pilotos de geração mais velha, quase poderia ser um rali de há 15 anos.