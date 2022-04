WRC, Rali de Portugal: Ogier e Loeb terão boa ordem de partida…mas Tanak e Evans também! | AutoSport

Agora que é quase certo que Sébastien Ogier e Sébastien Loeb (já confirmado oficialmente) vão marcar presença no Rali de Portugal, uma das questões que se colocou foi a boa ordem partida que ambos vão ter tendo em conta que não estão a disputar o campeonato.

Esse é um facto indesmentível, mas a verdade é que Ott Tanak (5 pontos antes do Rali da Croácia) e Elfyn Evans (4 pontos) mesmo que pontuem muito bem na Croácia não vão mudar muito a sua ordem no campeonato, pelo que não vão ficar muito longe das posições de Ogier e Loeb.

Dessa forma, os franceses não terão a vida tão facilitada no primeiro dia de prova, pois têm dois grandes pilotos como Tanak e Evans por perto: “assumindo que não vai chover muito em Portugal sim, em princípio será uma boa ordem de partida para mim, independentemente do que aqui acontecer na Croácia. Já não fazemos ralis de terra há algum tempo, mas sim, se estiver o piso seco temos que tirar o máximo partido dessa ordem na estrada”, disse-nos ontem Elfyn Evans.